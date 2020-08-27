南部今明兩天(27、28日) 受較強西南風影響，持續有較大雨勢發生，氣象局指出，尤其今天南部可能持續有豪雨或大豪雨等級的降雨，雨勢有從沿海往山區移動的趨勢。

氣象達人彭啟明在臉書表示，原來的西南季風被巴威颱風的環流牽動，使整個西南風的強風軸幾乎對準台灣，帶來較強風勢及暖濕水氣，配合上南部地形、海陸風環流對峙，讓南部的雨從早到晚下不停，今天雨勢最劇烈，預計會下到深夜。

據中央氣象局預測未來24小時雨量，台南市全區，高雄市平地，屏東縣平地150-250毫米，高雄市山區，屏東縣山區150-300毫米，嘉義縣全區、新北山區100-190毫米，提醒這些地區可能有較劇烈雨勢，尤其昨天部分區域已下了250-300毫米，務必要提高警覺。

彭啟明說，除了南部今天中部以北、北部地區要留意局部對流胞發展，發展成午後雷陣雨，也有可能有零星局部較大雨勢。

彭啟明表示，這波西南風很多人覺得很像颱風尾，因為巴威颱風沿著大陸東岸往北走到北韓，目前仍維持中度颱風等級，嚴重影響北韓，而原來的西南季風也被這環流牽動，整個西南風的強風軸幾乎對準台灣，配合上南部的地形、海陸風環流的對峙，讓南部的降雨早下晚也下，雖有短暫空檔，但後續還沒有立即消散的時間，今天會是這波雨勢可能最大時間，也有機會延續到深夜，周五會稍緩和一些，要等到周六日西南風會顯著減弱。

(中時新聞網)