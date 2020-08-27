台積電(2330)持續衝刺先進製程技術，鞏固在製程技術的領先地位；台積電ADR續漲2.14%，台積電今順勢開高6元為448元，盤中再漲到453.5元水準，並且是連續第五天上漲。

26日台積電ADR收盤價為81.75美元，漲1.71美元，換算每股為新台幣482.57元，台積電周三收盤價為442元，外資重新買超4212張，累計本周三個交易日仍買超4215張。

台積電先前在7月28日早盤創下466元天價，但當天收黑棒，收盤價435元，之後台積電呈現整理；上周四台股盤中大跌600點，台積電回測401元，但上周五至今，台積電五天以來天天漲，也帶動台股這五天每天漲。周三，台積電創下收盤價新高442元，未來台積電能否突破466元，也成為台股能否突破1萬3千點大關的重要指標。

台積電25日舉行線上技術論壇，公司持續衝刺先進製程技術，延續在製程技術的領先地位；包括5奈米強效版、4奈米量產進度超前進度，與3奈米將於明、後年陸續量產；公司也首度提到2奈米的規劃進度，衝刺先進製程的腳步不停歇。

台積電7奈米自2018年量產，至今已出貨10億顆；5奈米今年第2季量產，下半年快速產出；25日也宣布5奈米強效版預計2021年量產、4奈米將於2022年量產，分別較原訂2022年及2023年量產進度提前。

台積電也在新竹廠區興建研發中心，預計2021年完工，是2奈米及更先進技術的研發基地，台積電並規劃2奈米生產基地落腳新竹，正取得土地中。

(時報資訊)