工業電腦大廠研華（2395）攜手台中榮總及工研院，在經濟部工業局智慧城鄉計畫補助推動下，展開「創新智慧糖尿病照護先導服務平台」計畫，以研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台建置「糖尿病返家照護管理APP」。

研華指出，此計畫讓病患從住院起串連返家慢性病照護流程，皆能體驗無縫式醫學中心級的不間斷服務。前期先以血糖不穩的病人照護為主，已有552位門診、住院血糖控制不良病患實際使用，使用滿意度高達90％，並大幅提升出院後自我照護能力。

國民健康署統計，全國糖尿病患超過200萬位，持續增加且有年輕化現象，十大死因中許多亦與糖尿病相關。每年平均近2300萬人次因門診需求至醫院，因應疫情衝擊應減少非必要就醫，可透過科技導入或通訊診療等替代方案，以減少防疫負擔並降低感染機會。

有鑒於糖尿病及引發的併發症危害，研華攜手台中榮總，由糖尿病專長的院長許惠恒組成團隊、研華進行醫療照護平台開發，針對糖尿病及血糖不穩的病人建置「糖尿病返家照護管理APP」，從住院血糖管理出發，延伸至返家後照護服務，解決病患健康照護及追蹤問題。

「糖尿病返家照護管理APP」除協助病患即時將生理數據上傳至醫院，數值異常會發送關心簡訊，個管師亦可個別關懷，就診時醫師可更清楚掌握病人居家血糖狀況，補足返家後資訊斷層，提供醫師臨床決策參考。

除了數值紀錄外，「糖尿病返家照護管理APP」設有健康促進專區及互動平台，可隨時觀看相關病友會訊息及衛教影片，若有問題需諮詢，亦設有互動平台及24小時call center電話，持續提供健康促進服務。

此次計畫期間，已有552位病患實際使用照護先導服務平台，使用滿意度高達90％。同時，相較未使用平台患者，使用病患於3日內再急診及14日內再住院比率皆顯著較低，除對提升醫療品質也有顯著成效，亦大幅提升血糖不穩病人出院後自我照護能力。

研華表示，與台中榮總透過建立病患居家健康照護資訊與服務互動的雲端平台，除有助於將智慧化醫院延伸照護到病患到返家後的康復生活，也使醫院的護更容易對病患進行遠端病情康復管理。

研華希望藉由此計畫的驗證與推動，未來可進一步擴及更多返家需加強照護的疾病，如高血壓、腦中風、心血管疾病、癌症、骨質疏鬆症、退化性關節炎、白內障、青光眼等疾病，並擴展至其他醫療院所。

(時報資訊)