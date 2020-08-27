1.台積電(2330)：外資圈最高喊價590元、逼近6字頭天價，昨外資回補買超4211張、昨夜ADR漲2.14%，今早股價跟漲逾2%，達453.5元。

2.佳大(2033)：短均上揚，昨爆量拉出一根紅棒突破票面，今早再飆漲停。

3.中鴻(2014)：9月盤價連三漲，不理外資昨轉賣超，今早量增價漲逾4.5%。

4.新光鋼(2031)：風電題材給能量，外資連兩日擴大買超，早盤股價一度彈升逾3%。

5.亞力(1514)：三大法人昨回補千張，早盤漲逾5%。

6.喬鼎(3057)：外資連2日買超，早盤拉出第2根漲停。

7.金寶(2312)：高層異動塵埃落定，早盤漲逾7.5%，跳上年線。

8.安鈦克(6276)：外資昨擴大買超，早盤漲逾7%，超越前波高點。

9.宇隆(2233)：新品放量＋陸車市回溫，H2看俏，早盤漲逾4%，改寫前高。

10.弘塑(3131)：全年營運成長確立，早盤漲逾6%，跳上月線。

11.中裕(4147)：聯手何大一抗新冠肺炎，激勵連拉兩根漲停，續登8個月高。

12.大樹(6469)：錢景靚，明年啟動新五年計畫，連兩日亮燈漲停，改寫天價117元。

13.上緯投控(3708)：Q2獲利亮眼，兩岸同步擴廠，獲投信連7買相挺，早盤衝高3%，攻上130元及逾兩年高。

14.僑威(3078)：越南新廠拚Q4量產，今年業績估勝去年，近期獲外資及自營商偏多操作，早盤火速攻頂，飆10年高價。

15.群創(3481)：面板價漲，Q4營運沒問題，吸引三大法人連2買近6萬張，晨盤放量勁逾6%，登半年高位。

16.啟碁(6285)：毛利率有望好轉，帶旺H2獲利成長，近6日獲內資天天買超加持，早盤飆高4%，寫10個月高價。

17.尼克森(3317)：MOSFET題材火燙燙，外資再度轉買超，早盤續漲逾2%，登一個半月高價。

18.義隆(2458)：車聯網、NB等題材助威，Q3營運拚新高，外資力挺，股價反彈漲近3%。

19.中櫃(2613)：不畏BDI微跌，買單大進擊，晨盤挾量直闖15.85元漲停價，衝上波段新高價。

(時報資訊)