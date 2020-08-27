外媒報導，根據歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission,EEC）官網上的資訊，蘋果即將發布7款新iPad平板電腦與8款智慧手錶Apple Watch Series 6。

在歐亞經濟委員會的監管資料庫列出清單後，蘋果很快就會如先前市場傳聞，發表Apple Watch Series 6與新款iPad。

歐亞經濟委員會官網上明列了總共7款新iPad及8款新Apple Watch。根據該文件提供的有限資訊，新iPad將採用iPadOS 14作業系統，新款智慧錶都將採用watchOS 7系統。

EEC列出的產品清單從不提供任何更為具體的細節，但每個條目都有自己的蘋果識別碼。有時產品機型在經過一些更動後，可以重新列入EEC的資料庫，但現在蘋果所列出的15項產品，沒有一個是以前曾列出的型號。

所有的蘋果產品在發布之前，都必須在EEC資料庫列出清單，但這不保證清單上的產品一定會推出。雖然蘋果不太可能在產品發布已經到達這個階段時改變心意，但世事難料。

此外，列出產品清單也不代表已經敲定最終發表的明確時間表。不過，以蘋果2019年7月在EEC資料庫列出iPad清單為例，該產品隨後在9月正式發布，因此蘋果8月列出清單，與9月或10月發布新iPad與新款Apple Watch的時間安排相符。

蘋果此前曾表示iPhone的一慣發布時間將延後數周。過去蘋果通常在發布新iPhone時，同台推出新智慧錶。這些列出清單的iPad與Apple Watch可能在10月的發表會上亮相，但近來有報導宣稱Apple Watch Series 6可能透過新聞發布的方式推出。

(時報資訊)