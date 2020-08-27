多數汽車廠商在轉移到電動車領域時，多專注於轎車和休旅車的開發，而本田卻決定在小型和緊湊型車款開發電動車。

多數電動車有較大的電池容量，但是在城市間行駛時，其電池容量多數處於閒置，本田工程主管在本周稍早表示，本田質疑大型車是否適合在城市行駛，相信小型車是較好選擇。

由於電池成本的昂貴，許多車廠將電動車發展置於高階汽車市場，以及特別在休旅車款，例如奧迪和現代汽車皆專注於電動休旅車。

本田表示，工程師將優化該車款的操控精確性，以便在狹窄街道能輕鬆進行U型迴轉。此外，側邊照後鏡已取消，以內部顯示器取代之，以避免在停車時的觸碰擦撞。

該小型電動車款將僅在歐洲和日本市場銷售，預計在十月稍晚。該兩門車款將成為高階城市車，售價大約在3.3萬歐元，稍高於雷諾的Zoe ZE50，而後者空間更大，續航力更長。

本田預估在歐洲年銷量一萬輛，日本市場亦為一萬輛，另在日本將導入汽車共享車隊。

(時報資訊)