溫兆倫先前發福。（圖／翻攝自微博）

溫兆倫曬跳舞影片，穿搭出包。（圖／翻攝自微博）

55歲男星溫兆倫當年演出《義不容情》、電影《鹿鼎記》等走紅，因俊俏的外貌被封為少女殺手，2013年他梅開三度迎娶小他20歲的大陸女星趙庭，兩生下一女。最近溫兆倫常在抖音曬影片，先前他幸福肥的模樣，被過去粉絲直呼崩壞像大媽，最近他再曬近況，減肥成功，但一身花西裝加上金項鍊，被網友虧品味不敢恭維。

溫兆倫過去被封情場浪子，先是與和小他12歲、馬來西亞華僑李美玲結婚4年告終，後來他在澳洲秘婚助理潘燕妮，又因經濟問題拖垮兩人婚姻，他也曾和徐華鳳、郭羨妮等人傳緋聞，7年前情定趙庭，當爸後溫兆倫常大方公開抱女照片，享受有女萬事足的幸福。

去年媒體報導，溫兆倫帶妻子回香港投資，趙庭生日時他有感而發寫下：「感恩溫太太與我風雨同路見證和共同粉碎多少的苦難！相愛是容易，相處是考驗，謝謝溫太太為我搭建了一個強大而堅固的港口，我只屬於妳的，我擁有的一切都只屬於妳的」，放閃也宣布金盆洗手。

最近溫兆倫曬影片，可見他頭髮留長，髮際線退後不少，整張臉長肉，被指像大媽，近日他再上傳影片，不僅剪了頭髮，並透露太太為了健康禁止他吃消夜，另一支影片中他穿著V領花西裝，戴著金項鍊跳舞，穿搭出包，網友虧比大型車禍現場還慘，也有人說人帥就夠，笑容很治癒系。

(中時新聞網)