台中市政府警察局第四分局春社派出所，日前在所內舉辦「警察志工聯繫會報」，以志工每人準備一道菜、同仁自由加菜方式，把志工們邀集至所，一面享用佳餚，一面與警察同仁聯繫感情、交換資訊；藉此活動讓志工夥伴們互相交流，齊聚一堂分享擔任志工的樂趣。

警方指出，志工對警方貢獻良多，志工們通常是退休族群或家庭主婦，與鄰里居民接觸機會多，平時可協助警方宣傳犯罪預防避免被害，還可提供為民服務諮詢，著實功不可沒，同仁享用美食前大喊：「謝謝志工！有你們真好！」逗得志工大姊大哥們笑呵呵！

志工們體恤警員們平時為了處理事故、為民服務，無法準時用餐，或是隨便吃幾口就趕著出勤。每一道菜餚都是志工們精心準備，從下午就開始備料，待接近用餐時間時才烹飪上桌，為的是讓警員都吃到熱騰騰、最新鮮的料理。

這次活動的志工們有志工分隊長黃美玉、義警分隊長詹健鑫及隊員們用心準備了近二十樣豐盛菜餚，有炒飯、炒麵、炸雞、煎香腸、滷豬腳、麻辣煎餃、紅燒虱目魚肚、糖醋杏鮑菇、蝦仁醋羹湯等多樣化的菜色任君選擇；讓警員大呼過癮，像過年吃團圓飯，十分有媽媽的味道。

春社所長江松泳指出，感謝志工們平時協助派出所服務民眾，遇有預防犯罪宣導、社區治安座談會議、交通安全宣導等，都有志工們的身影，是警察的好幫手、好夥伴，也是有效推展警政工作不可或缺的角色。

(中時 )