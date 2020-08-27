非裔男子遭到白人警察從背後連開7槍，導致生命垂危的事件引發了全美抗議聲浪，NBA正在進行的季後賽也連帶受到影響，公鹿球員率先用罷賽的方式來表達抗議，緊接著雷霆、湖人與拓荒者等隊也支持，NBA之能宣布今日的3場季後賽延期，不過接下來該怎麼打？賽程如何安排？都還是未知數，因此，某隊老將在受訪時表示，這個球季恐怕打不完了！

受到新冠肺炎疫情影響，NBA本季從今年3月宣布停賽，好不容易決定在7月底恢復比賽，但當時卻碰到黑人佛洛伊德遭到警察壓制在地，導致窒息而死，全美不但陷入抗議，甚至還引發暴亂，當時以籃網球星厄文為首鼓吹球員罷賽，可惜並沒有獲得所有球員的支持，復賽依舊進行，直至目前的季後賽。

原以為本季應可順利打完，沒想到布雷克事件再次掀起了種族歧視風波，公鹿球員突然宣布不打季後賽首輪第五場比賽，這個舉動讓NBA聯盟措手不及，緊接著其他球隊也表態支持，因此NBA和球員工會只能發出延期聲明。

NBA記者曼尼克斯透露，目前球員正在召開會議討論接下來該怎麼辦，有些球員認為該繼續打下去，但有些球員認為應該停止下來。

曼尼克斯表示，某隊老將認為，如果布雷克遭到槍擊事件沒有得到妥善解決的話，NBA這個球季恐怕是打不完了。

(中時 )