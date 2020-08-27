臉書（Facebook）週三（26日）指控蘋果（Apple）即將推出的iOS 14系統將導致臉書的行動廣告聯播網（Audience Network）廣告業務大減逾50%。

透過臉書的行動廣告聯播網，軟體開發商可依據臉書取得的使用者資料來提供設計好的廣告內容，臉書先前就曾警告iOS 14系統可能影響其廣告業務，但26日為該公司首次明確定義影響範圍。

目前廣告商可使用廣告識別碼（IDFA）來精準安排廣告並且計算廣告成效，但蘋果新的iOS 14系統將會在用戶每次打開新下載的軟體時跳出視窗，並詢問是否讓開發人員取得用戶的使用足跡。

臉書表示，目前有超過十億人每個月都會使用其行動廣告聯播網功能，雖然當中也不乏Android用戶不會受到本次蘋果新系統的影響，但iOS 14系統仍將對臉書的廣告業務造成極大衝擊。

蘋果目前尚未公布何時未發表iOS 14系統，但市場期待將會在今（2020）年底前問世。

臉書也在網站上明確指出，未來的廣告策略將會遵守蘋果要求，限制臉書自身和其廣告商從iPhone及iPad用戶能取得的資訊。

臉書亦透過網站聲明表示，「我們難以測量開發商及廣告商將承擔的影響，但我們已觀察到，若是移除廣告活動的個人化程序，將對於行動廣告聯播網的廣告商將造成逾50%的收入銳減，而實際運作上造成的影響也許會更大，因此我們會加強短期和長期的策略來支持廣告商走過這些改變。」

雖然發表了對蘋果的指控，但臉書26日收盤仍大漲8.22%，收在303.91美元。

(工商 )