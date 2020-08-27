花蓮縣秀林鄉崇德部落昨晚發生1起死亡車禍，當地胡姓男子疑似酒醉路倒在崇德村住家附近的道路，慘遭北上疾駛而過的小客車當場輾壓。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉崇德部落昨晚發生死亡車禍，當地胡姓男子疑似酒醉路倒在崇德村住家附近道路，由於倒臥處就在台9線上，慘遭北上疾駛而過的小客車當場輾壓，傷重不治。陳姓駕駛人未下車查看，反而駛離現場，警方調閱監視器鎖定人車後，通知他到案，朝肇事逃逸方向積極偵辦當中。

昨晚7點多，在台九線167.6K北上崇德段發生肇事逃逸死亡車禍，死者為崇德村胡姓村民（男、年約53歲）當時疑似酒醉後臥倒在台9線167.6公里處，遭路過車輛疾駛輾壓，經送往國軍花蓮醫院，於當晚8點56分不治。新城警分局調閱監視器以車追人，於2小時內查獲肇事駕駛，並帶回到案說明，目前全案朝肇事逃逸方向積極偵辦當中。

新城分局呼籲，用路人駕車不得有超速、酒駕等違規行為並注意車前人、車動態，如發生車禍案件，不論是否有肇事責任，都要留在現場並將傷者即時救護或其他必要措施，被認定肇事逃逸將負刑責。

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(中時 )