網路紅人T妹（Tiffany Chen），作風辛辣加上姣好身材，擁有66萬粉絲追蹤的超高人氣，目前獨自育有兒子的她，先前雖對外宣稱「父不詳」，但昨天卻突然透露孩子生父身份是「殺人犯」，引發網友議論，稍晚更公開一家三口的合照，無奈表示：「希望我從來沒認識孩子的生父」。

T妹昨天無預警公開孩子生父是「殺人犯」的身份，更曬出昔日一家三口甜蜜合照，對於有人跟媒體爆料「跟孩子生父開心出遊很多次」，她則打臉「難道在孩子面前要大吵大鬧」，接著自爆生父連住處都不願透露，推測是怕遭她舉報，但之前兩人才碰面要討論孩子的事，就立刻行蹤曝露被逮捕，讓她擔憂對方出獄恐進行報復。

T妹臉書全文。（圖／Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

對於外傳她到處亂搞導致小孩「父不詳」，她則自清：「很多苦都是肚子裡吞，真的沒有必要傷口上撒鹽」，更透露為了孩子不管再痛都會忍著微笑，畢竟外界不知道她內心藏著多少無奈，但也不諱言：「希望我從來沒認識孩子的生父既然發生了！就不應該把大人的情緒帶給小孩」。

而T妹也提到：「或許你會問，明知到他是殺人犯，為什麼還要跟他在一起？」對此，T妹表示是2017年認識對方，當時也被矇在鼓裡，不過現在已看清一切「未來我會保護T寶，希望他可以快樂長大」，並向自己喊話要勇敢走下去。

(中時新聞網)