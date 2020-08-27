南韓女子團體《Pocket Girls》前成員秀妍，臉蛋姣好、身材惹火，擁有健康的小麥肌，最近在IG爆料被大陸富商包養，沒想到不小心懷孕，對方卻沒有要負責的意思，引起外界軒然大波。不過，秀妍的經紀公司則出面闢謠，指出該IG帳號並非本人，疑似遭到有心人士假冒秀妍名義發文。

根據《首爾經濟日報》、《韓國經濟日報》、《文化日報》等韓國媒體報導，IG帳號「boomsuyeon」12日佯裝成秀妍，發文表示入行當模特兒以來，一直都有下海接特殊工作，自從組團《Pocket Girls》出道後，身價跟著水漲船高，最後她接受大陸的富商乾爹包養，也有前往大陸陪伴一段時間，未料返回南韓時，發現自己已經懷孕，聯絡乾爹後，對方卻沒有要負責，讓她相當頭痛、不知道該怎麼辦。這個帳號為了證明是本人無誤，還上傳胎兒的超音波和小腹照。

有IG帳號冒用秀妍名義，散播包養和懷孕消息。（圖／網路）

有IG帳號冒用秀妍名義，散播包養和懷孕消息。（圖／網路）

秀妍被包養、懷孕的消息爆出後，很快地受到韓國網友的關注，《Pocket Girls》的韓文名字「포켓걸스」也登上韓國入口網站《NAVER》關鍵字排行榜第一名。對此，秀妍所屬的經紀公司出面駁斥，表示她本人沒有使用IG，該帳號是盜用者假冒身份散播謠言，而秀妍目前因個人生涯規劃，暫停所有演藝活動，退出團體《Pocket Girls》。弔詭的是，這個IG帳號「boomsuyeon」目前因不明原因無法連接。

秀妍（봄수연、Bom Su Yeon）1993年5月13日出生，出道時擔任模特兒，5年前加入女團《Pocket Girls》，現在已經不在演藝圈。

(中時新聞網)