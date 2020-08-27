前景待觀望，周三歐美原油期貨漲跌互見；據美國能源資訊署(EIA)公布的最新數據指出，截至8月21日，美國原油庫存減少了470萬桶，下降至4月份以來的最低水平，優於分析師原先預期的減少370萬桶，也由於市場對庫存大幅下降早有預期，因此EIA數據公佈後美國原油價格短線基本持穩。

然而，受雙颶風「馬可」與「勞拉」的影響，市場對能源供應和需求面的前景仍存在不確定性；美國氣象研究表示，「勞拉」目前被歸類為4級颶風，因此一旦颶風危機過去，需求方面的考量將再次成為關注焦點；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.04美元，報每桶43.39美元；9月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.36美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.22美元，報每桶45.64美元。(商品行情網)

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