根據投資研究機構晨星統計，在美國以ESG為投資主軸的基金與ETF，於2019年共吸引近206億美元資金流入，金額為2018年的4倍之多。今年年初新冠肺炎疫情開始蔓延的1到3月間，美國採用ESG策略作為主要投資的基金獲得456億美元的淨流入，而同一時期全球市場整體基金卻流出3847億美元，兩者之間形成鮮明反差。

今年第一、二季ESG基金資金持續淨流入，第二季擴大流入711億美元，較第一季成長56%，吸金最多的地區在歐洲與美國，亞太區僅占2.4％，而台灣在第二季吸引了近1.3億美元的資金，是亞太地區少數且連續二個季度呈現淨流入的國家，富邦證券表示，顯示台灣投資人的理念與國際大型機構投資人接軌，沒有錯過這波ESG投資熱潮。

富邦證券表示，有越來越多投資人認同ESG的投資理念。而為何全球資本市場日益重視ESG，ESG代表環境(Environmental )、社會(Social )、公司治理(Governance)，指的是在投資過程中，除了企業營運展望之外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納入考量。

富邦證券表示，高ESG評分的公司通常受大環境經濟負面影響相比於同業更小，更強的應對系統性風險能力可以為公司帶來更低的融資成本，進而有更高股票估值的良性循環。

觀察今年2月因疫情爆發導致全球股市重挫，但美國ESG主題指數今年以來漲幅為11.07%，而標普500指數則為4.92%。拉長時間來看ESG相關的指數近1年、3年、5年分別上漲25.51%、53.51%、100.62%，同一期間標普500指數報酬16.87%、39.59%、71.99%，時間越久差距越大。

美銀美林集團的研究也發現這一現象，並指出ESG排名前20％股票的每股盈餘下調幅度比ESG落後者小。

(時報資訊)