在大陸鋼鐵需求強勁帶動，繼中鋼之後，中鴻(2014)全面調漲9月鋼品價格，也是7月以來連續三個月調漲價格。中鴻第三季在價、量雙增下，法人預估轉虧為盈可期。今股價開高走高，盤中一度漲幅達4%，回到9元。

中鴻26日決定，全面調漲9月熱軋、冷軋及熱鍍鋅等鋼品價格，每公噸均漲700元，其中熱軋漲幅逾4%；外銷部分，依產品別和不同地區每公噸調漲30～40美元。

中鴻表示，上半年即使面對新冠肺炎衝擊全球、市況低迷，公司出貨量仍保持一定水準，累計上半年出貨120萬噸，已達公司全年目標210萬噸的57%，優於預期，上半年會虧損，主要是價格不斷走跌導致。

展望下半年，中鴻第三季來出貨增溫，每月出貨目標噸數調升為20萬噸，7、8月都有達到，9月應也可達標；價格方面，7、8月內銷盤價累計調漲800~1300元，外銷則漲40~55美元，9月盤價繼續攀升；第三季在產品價、量雙增，可望挑戰單季轉虧為盈。

展望第四季，中鋼10月、第四季續開漲盤，加上原物料如鐵礦砂價格居高不下，預料對第四季行情有支撐力道；出貨應可維持高檔。

中鴻上半年累計虧損4.89億元，每股淨損0.34元；第三季盤價連三漲且出貨增加，單季營運可望轉盈，全年力拚達到損平、挑戰小賺。

(時報資訊)