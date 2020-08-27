台灣動物社會研究會於今日召開記者會，痛批桃園市政府無視他們檢舉時，一再提供少數不法人士違反動保法虐待、虐殺參與賽神豬豬隻的鐵證，要求政府即刻開罰，停止包庇少數不法虐待動物人士。

台灣動物社會研究會研究員寸舫筑表示，研究會去年針對部分不法的賽神豬行為，向桃園市政府與農委會提出檢舉，包括四項違法事由：限制豬隻行動以增肥、強制灌食、長期灌肥限制行動導致癱瘓、非人道屠宰，例如108年新埔義民祭參賽豬隻阿義重1419台斤，是正常豬隻體重7-8倍。

但桃園政府卻回稱，用下窟限制行動是因為神豬太胖，怕牠站立傷及四肢；而對於神豬一天被灌食30到60台斤，桃園市府說現場沒有灌食情形，是豬隻主動進食沒有拒絕，但記錄影片畫面可見神豬不願進食時還被敲鼻子強制灌食。而對於神豬遭長期灌肥限制行動導致癱瘓，桃園市府回稱未造成肢體殘缺，沒有相關科學佐證重要器官功能喪失。桃園市府還說，神豬是以肥育增重為目的之經濟動物飼養方式，飼主不是故意傷害，是為了經濟目的利益最大化，所以可以排除虐待動物。

寸舫筑質疑，難道為了賺錢，各種虐養手段都可接受？此外動保法規定宰殺動物要以產生最少痛苦的人道方式，但對於神豬在意識清醒下遭割喉放血的非人道屠宰，桃園市府卻宣稱不算虐殺。

台灣動物社會研究會法律顧問林宗穎表示，動保法規定，只要不是必須行為，造成動物傷害，就屬於虐待，有刑事或行政責任。雖然畜禽人道屠宰準則排除宗教因素適用人道放血動物之規定，但此準則源自動保法授權制定，兩者立法矛盾，令人不解

民進黨立委吳思瑤也出席記者會背書，表示她會請農委會或桃園市府再給予具體說明，並表示後續會優先檢討調整畜禽人道屠宰準則排除宗教因素的規定。

(中時 )