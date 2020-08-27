全球央行年會（Jackson Hole）舉行在即，市場憧憬美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）將發表寬鬆貨幣政策講話的氣氛下，港股27日低開22點，報25,469點，不過之後走勢一路向下，截至上午10點5分，恒生指數報25,263.65點，下跌228.14點，跌幅0.89％。

國企指數27日早盤小升9點，報10,309點；現報10,187.2點，下跌113.16點，跌幅1.1％。

(工商 )