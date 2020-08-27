恒指開低走低 早盤跌逾200點 10:282020/08/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球央行年會（Jackson Hole）舉行在即，市場憧憬美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）將發表寬鬆貨幣政策講話的氣氛下，港股27日低開22點，報25,469點，不過之後走勢一路向下，截至上午10點5分，恒生指數報25,263.65點，下跌228.14點，跌幅0.89％。 國企指數27日早盤小升9點，報10,309點；現報10,187.2點，下跌113.16點，跌幅1.1％。 (工商 ) #早盤 #跌幅 #跌逾 #全球央行年會 #Jackson 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中零股交易 將掀小額投資潮 04:102020/08/27 產業特刊 中裕報捷漲停 生醫族群紅通通 04:102020/08/27 證券．權證 技術線型現重大利空 金價恐還要大跌 00:022020/08/27 財經 小米Q2財報超預期 股價先漲 04:102020/08/27 全球財經 題材夯 為升、穩懋錢景亮 04:102020/08/27 證券．權證 布局全高收 迎戰後疫情低利 04:102020/08/27 投資理財 Salesforce利多連連 股價噴出 04:102020/08/27 全球財經 艾克森美孚被道指剔除 能源業式微 04:102020/08/27 全球財經 3大環境驅使 打造亞洲財管中心 04:102020/08/27 財經焦點 商品期貨趨勢專欄－避險需求 黃金漲相佳 04:102020/08/27 證券．權證 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 一代鞋王隕落 達芙妮5年慘虧150億 將退出實體零售 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 網路下單手續費砍到28折 營業員怒：收入少掉百萬 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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