智慧穿戴裝置領導品牌Garmin繼與迪士尼和星際大戰合作後，再與日本最偉大的國寶級動畫之一《新世紀福音戰士》攜手合作，推出全新Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，以美國軍規標準 MIL-STD-810G 打造的Instinct本我系列GPS智慧腕錶為原型，融入故事中最具代表的EVA初號機碇真嗣的紫綠配色、貳號機明日香的紅黃撞色、以及特務機關NERV特有的戰鬥服灰紅配色，並在錶面上刻有EVA特有的蜂巢式警報，啟動高科技與復古未來主義的激情碰撞，搭配三款具有手繪機體細節的限定收藏盒，眾多元素細節堆砌，同步率400%，完整重現動漫經典。Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版初號機、貳號機、NERV全台限量每款各200只，將於9月11日正式開賣。

Garmin全新Instinct本我系列-新世紀福音戰士 限定版，以硬派風格的Instinct本我系列GPS腕錶為基礎，結合EVA新世紀福音戰士初號機、貳號機、NERV特務機關的經典元素，共推出三款限量版本，無論是探索戶外或是盡興城市生活，Instinct本我系列-新世紀福音戰士 限定版 伴錶主突破常規、以不同的視角解鎖戶外、城市各個角落，喚醒血液中的原始本能，展現硬派本我風格。透過配戴Instinct本我系列-新世紀福音戰士 限定版的GPS智慧腕錶高規格軍規標準，達到全方位的防護，以絕不逃避的精神、相信直覺的信仰，無後顧之憂的勇闖各種未知。錶面設計連同錶帶及按鍵分別採用紫綠配色、紅黃撞色及灰紅配色，並在錶面上點綴招牌蜂巢式警報，將Instinct軍式風格融合濃厚的動漫氣息，完美詮釋EVA機型的強烈視覺風格。此外，外盒包裝以手繪白色線稿呈現EVA機型細節，搭配劇場版以紅色為主色調的設計，耀眼的紅白撞色，從裡到外將使用者帶入令人血脈噴張的故事劇情中，完整展現EVA新世紀福音戰士精髓。

stinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，依據美國軍規標準 MIL-STD-810G 打造，錶殼以強化纖維聚合物組成，通過堅固、耐用、落下衝擊、耐高低溫極端環境、抗腐蝕等嚴格測試，防水等級更高達水下100米標準，顯示螢幕由強化康寧玻璃保護，防刮且在強烈太陽光下仍能清楚辨識螢幕畫面。滑雪、游泳、跑步、自行車、登山健行、划船、肌力訓練等運動模式全面支援，搭載 GPS、GLONASS、Galileo 全球衛星導航系統，智慧手錶模下更可達14天電力續航，讓錶主盡情探險不間斷。無論身處何種戶外環境皆能自動校時以及精準定位；配有腕式光學心率偵測，壓力偵測隨時監測壓力指數，隨時了解活動數和身體狀態。延續Garmin血統，透過24小時全方位偵測，掌握自身最佳體能狀態，使錶主能自由無拘束地勇闖各種未知，驅動血液中的無限本能。

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