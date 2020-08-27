氣動元件大廠亞德客-KY原本預估第三季進入傳統銷售淡季，第二季創單季新高而墊高比較基期，第三季出貨比第二季衰退10％以上。由於7、8接單優於預期，8月出貨因工作天數減少及歐洲客戶放暑假，無法超越7月，但第三季與去年同期相比兩位數成長，淡季不淡，上修第三季營運比第二季衰退幅度縮減至5％～10％。

法人依據亞德客7月合併營收新台幣17.55億元推估，第三季合併營收有機會挑戰48～49億元，僅次於第二季53.36億元而為單季歷史次高，全年合併營收以人民幣計價上看38億元，年成長至少一成，續創歷史新高。今(27)日股價大漲14.0元而以686.0元開出，最高達694.0元，目前呈現上漲走勢。

亞德客昨(26)日起密集參加法說會，說明下半年營運展望。亞德客表示，春節過後至第二季末，向來是氣動元件銷售旺季，第三、四季是傳統淡季，第三季向來比第二季衰退5％～10％，今年第二季出貨旺，墊高比較基期，原本預估第三季會比第二季兩位數衰退。但依目前接單及出貨狀況來看，第三季衰退幅度可維持昔日水準，優於原先預期。

(工商 )