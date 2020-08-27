823中共反潛機在西南 不是針對總統專機 10:212020/08/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡總統赴金門參加八二三戰役紀念活動。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8月23日蔡總統飛往金門參加八二三戰役追思紀念，外界傳出共機於總統專機返台時，做出挑釁動作。軍方官員透露，當時飛行在台灣西南空域附近的共機，是架慢速的反潛巡邏機，並刻意打開詢答器表明身分，且全程並未採取戰術科目，不是針對總統專機，更未對總統專機造成威脅。此外，我戰機雖不會飛過海峽中線，但總統專機飛金門，軍方全程做安全掩護。 823當天上午，外傳共機在海峽上空持續活動達3小時，且在總統專機返回時，距離「僅有半個台灣長度」，相當挑釁。軍方說，共機的活動不是針對我總統專機。 (中時 ) #總統 #專機 #總統專機 #針對 #軍方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國龍不隨美國鷹起舞 04:102020/08/27 時論廣場 逆風作戰 藍軍存活調養再談壯大 04:102020/08/27 政治要聞 商品期貨趨勢專欄－避險需求 黃金漲相佳 04:102020/08/27 證券．權證 江啟臣護憲 不容五權變三權 04:102020/08/27 政治要聞 宜蘭仁和里長補選 遺孀戰綠營新秀 04:102020/08/27 地方新聞 川普團隊秀 美媒批違反行政中立 04:102020/08/27 兩岸要聞 胡佛總統號遺址設告示牌拚觀光 04:102020/08/27 地方新聞 面子比國家主權重要 04:102020/08/27 時論廣場 首戰非終戰 和平是王道 04:102020/08/27 時論廣場 高爾呼籲 川普拒下台軍隊要逼他走人 04:102020/08/27 兩岸要聞 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 高雄淹水到底多嚴重？在地運將驚吐這一句 - 政治 高雄補選後最新民調 柯文哲滿意度讓網友嚇爆 - 政治 最新民調出爐！蔡英文滿意度狂跌 他用七成支持率力壓群雄 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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