8月23日蔡總統飛往金門參加八二三戰役追思紀念，外界傳出共機於總統專機返台時，做出挑釁動作。軍方官員透露，當時飛行在台灣西南空域附近的共機，是架慢速的反潛巡邏機，並刻意打開詢答器表明身分，且全程並未採取戰術科目，不是針對總統專機，更未對總統專機造成威脅。此外，我戰機雖不會飛過海峽中線，但總統專機飛金門，軍方全程做安全掩護。

823當天上午，外傳共機在海峽上空持續活動達3小時，且在總統專機返回時，距離「僅有半個台灣長度」，相當挑釁。軍方說，共機的活動不是針對我總統專機。

(中時 )