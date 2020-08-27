台大公衛學院與彰化縣衛生局今公布萬人血清研究計畫期中成果，計畫主持人詹長權表示，這項計畫有通過IRB，由校總區提供去個資化的資料，台大的團隊再努力去分析。

詹長權表示，2月5日，政府派員來，要求台大團隊進行新冠肺炎相關研究。在那以後，全球疫情逐漸延燒，從幾十萬、幾百萬到幾千萬，彰化縣葉彥伯局長是國內結核病傳染病專家，長期做出很多追蹤，他覺得從流行病學的角度來看，到了某個階段就必須來做血清研究。

詹長權表示，找到人，讓你抽血，是最困難的，後面比較簡單，一定要長期深耕社區的彰化縣來做。我們一開始要到社區時，就簽署合作備忘錄，合作備忘錄中指出，若縣市有公共衛生作為需要幫忙，我們就會幫忙。政府部門做到一個程度不一定有預算馬上用，一支試劑50塊台幣，我們表示可以提供試劑，到目前已經做了6000多隻。

彰化所有的醫療院所在一個基礎下推動，去尋找確診者、居家檢疫者、第一線公衛人員。我們若沒有先釐清，就做社區是沒有意義的，所有檢體的採集、分析都是彰化在做，我們則是負責流行病學、統計的分析。

詹長權表示，我們台大規定，IRB是在校總區，審查通過後，我們被允許開始分析，校總區把去個資化的資料給我們，我們的團隊努力去分析。

(中時 )