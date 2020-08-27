不當黨產處理委員會首屆任期將於本月30日屆滿，行政院今宣布，已派聘新一屆人事名單，指定林峯正為主任委員，孫斌為副主任委員，原兼任委員沈伯洋因教學研究部不克留任，其餘多位委員續任，其中，新增專任委員林聰賢、兼任委員賴瑩真。行政院表示，本次派聘時已併同考量政黨及性別比例，以符合黨產條例的規定。

黨產會於2016年8月31日設立，負責國民黨於戒嚴時期的財產調查、返還、追徵、權利回復，該委員會由11至13人組成，委員任期為4年，由行政院長派任，並指定主委及副主委。

行政院發言人丁怡銘表示，黨產會成立至今4年來，已作成應返還國家的處分金額總計約768億，由於黨產會自成立以來所做的相關處分，尚有多數案件仍在訴訟程序中，而過去政黨透過各種方式從國家及人民身上不當取得財產，黨產會的調查工作也仍在進行中，黨產會未來的任務將更加繁重，必須透過委員的專業能力，繼續執行不當黨產的調查、返還、追徵、權利回復等法定任務。

黨產會新任專任委員林聰賢，曾任臺灣高等法院臺中分院及新竹地方法院擔任公設辯護人，於中原大學及臺灣大學任教，並歷任法扶新北分會執行秘書、副執行長。

兼任委員賴瑩真現為浩恆國際法律事務所主持律師，並擔任國家文化藝術基金會監事、臺北市婦女新知協會常務監事、臺北市政府教師申訴評議委員會委員。

丁怡銘說，兩位委員均有豐富與社會對話、轉譯複雜議題經驗，下一階段的黨產會將借重兩位委員長才，加強向社會說明黨產清理並非清算，而是建立政黨公平競爭、健全自由民主運作的必要路徑。

(中時 )