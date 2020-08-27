南投埔里「青天堂」包公廟。(摘自李四川臉書)

民眾為李四川點燈。(摘自李四川臉書)

民眾為李四川點燈。(摘自李四川臉書)

前高雄市副市長李四川任內政聲、口碑極佳，人緣又好，被高雄人暱稱「川伯」。他卸任後，將轉到民間企業任職，近日趁尚未上班，陪太太到南投埔里，在當地包公廟發現竟有不知名民眾為他點光明燈，令他很感謝又感動，今天特地在臉書發文感謝這位遠方不知名的朋友。

李四川說，他陪著太太去南投埔里地母廟拜拜，當晚住在埔里，一夥人吃飽飯後，太太提起忠孝路上有一家很好吃的芋圓趖冰店，大夥就前往去吃冰，但不湊巧該店休息，大夥有點失望，走回頭看到旁邊的「青天堂」包公廟，大夥就去拜拜。

他說，管理廟務的大姊很和藹可親，他們在添油香錢時，也好奇的問，青天堂的包公爺為什麼是「紅臉」，大姊很詳細的解說；更驚訝的是大姊告訴他「副市長，有人看到你在高雄鋪路太辛苦了，幫你點了兩年的『光明燈』」，要他去點燈區找；大夥分開找，還真的找到了。他麻煩大姊可不可以告知幫他點燈的人，也讓他致感謝，但翻看了登記簿，沒有留下點燈人的姓名，只好勞請大姊如下次有再見到對方，代轉說他非常感謝。

李四川說，當晚雖然沒吃到好吃的芋圓冰，但看到有朋友幫我點燈祝福，讓他感動也非常感激。

李四川表示，感謝高雄的鄉親給他休息的時間，才能讓他知道也有遠方的朋友默默的幫他祝福。當晚他也祈求包公爺除保佑他外，也要保佑我們國家，國泰民安，風調雨順，家家戶戶平安健康。「再次感謝幫我點燈的朋友，謝謝您也給我這次旅途最美的回憶。」

(中時 )