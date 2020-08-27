小米集團今(27)日宣布，曾任瑞信亞太區投資銀行與資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信業務主管的林世偉，出任小米集團首席財務長兼副總裁。
小米集團指出，小米集團2019年11月29日宣佈集團執行董事、高級副總裁、原首席財務長周受資輪崗出任國際部總裁，繼續擔任執行董事及高級副總裁，之後由集團總裁王翔自2020年4月10日起，擔任代理首席財務長，直至首席財務長遴選委員會確定擔任首席財務長的合適人選。目前遴選委員會遴選出林世偉為首席財務長兼公司副總裁，預計2020年10月8日到任就職。
小米表示，林世偉現年46歲，獲牛津大學工程學碩士學位，具逾20年全方位投資銀行業務經驗。曾擔任瑞信亞太區投資銀行與資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信業務主管。也曾任摩根史坦利董事總經理，負責亞太區科技、媒體與電信行業的資本市場業務。
(工商 )
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