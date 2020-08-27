櫃買中心上周以來到26日已接連舉辦過五場主題業績發表會，今（27）日將舉行「櫃買特色」主題業績發表會，也是本系列第六場次主題業績發表會，由製程自動感測器與流量計製造廠商桓達（4549）、國內期貨經紀商之龍頭股元大期（6023）、及從生產製造跨足電子商務及通路之連接器線材廠商岳豐（6220）等三家上櫃公司，以線上直播方式，說明最新業績及營運展望。

櫃買中心28日還有最後一場主題業績發表會，將在台中裕元花園酒店舉行「富櫃200（三）」主題業績發表會，由專攻高階工業用電源供應器廠商博大（8109）、專注於開發嵌入式非揮發性快閃記憶體矽智財之供應商力旺（3529）、及隱形眼鏡專業製造廠商金可-KY（8406）等三家上櫃公司參加；而台中場次業績發表會開放現場參與，投資人可至櫃買中心活動網頁報名。

櫃買中心指出，各場次主題業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看及查詢，可掌握相關業績發表會公司的最新財務及業務資訊。

(工商 )