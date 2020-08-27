世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司宣佈推出新產品及功能，協助企業以開放式混合雲為基礎，擘劃邊緣運算藍圖。因應日益增加的邊緣工作負載需求（如於工業生產中導入人工智慧和機器學習），Red Hat OpenShift的新功能與Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes讓企業能自單一平台無縫管理與擴增混合雲環境。

隨著資料、裝置及新技術數量的快速成長，企業開始感受到邊緣運算的效益。Analysys Mason調查指出，許多企業將邊緣運算視為核心發展策略之一，其中30%企業準備部署邊緣雲端架構，而57%則規劃於下個年度部署。

邊緣運算協助企業在更接近資料來源端處理資料，有助其擴展基礎架構、支援高度對網路延遲敏感的新應用，同時透過資料洞察驅動創新，企業因此需要將運算能力從資料中心移轉到較遠且分散的據點。換言之，為避免延遲、頻寬限制與其他挑戰，資料處理與分析等運算能力需要在靠近資料產出的源頭或使用者附近，而非留存於單一的資料中心。邊緣運算成功的關鍵在於高彈性、可擴張且受信賴的技術，紅帽也認為這樣的技術是企業級Kubernetes理想應用案例。

Kubernetes在任何環境下都可擴張與延展，因此無論是邊緣或雲端都能提供同樣的作業一致性。除此之外，Kubernetes起源於開放標準，與既有的核心資料中心系統具有高度互通性與相容性，再加上容器調度機制帶來的彈性，可作為許多創新發明的推動力。

紅帽相信Kubernetes與其支援技術，能為邊緣運算提供強力、可靠和創新的完美結合；Red Hat OpenShift的最新增強功能與新推出的Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes就是最好的例子。

紅帽已提供許多強大和可擴張的開放式混合雲技術，從世界領先的企業級Linux平台Red Hat Enterprise Linux，到業界領導企業級Kubernetes平台Red Hat OpenShift。而紅帽的中介軟體與開發工具能提供Kubernetes原生功能，協助開發更快速、輕量與可擴張的邊緣應用程式，再透過資料聚合、轉型與連接來支援事件驅動 (Event-driven)業務。近期推出的最新版解決方案再度強化紅帽支援廣泛邊緣部署的能力，並擁有龐大、經認證的硬體、軟體及服務夥伴組成之生態系作為後盾。

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