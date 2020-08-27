許多人都有叫外送的經驗，尤其現在外送平台相當方便，不過也產生出許多糾紛。有一名女網友因不滿熊貓外送員態度惡劣，憤而將事情原委張貼於臉書粉專，卻引來大批網友撻伐，以致她最終關版。

本月26日晚間於臉書粉專《靠北熊貓2.0》上傳一段影片，長達一分半的影片中，可見一名熊貓女外送員，正在與一名訂餐的女客人爭執，似乎為了「找錢找不開」而爭吵，錄影的女網友對著熊貓外送員說，「因為你態度很惡劣」，熊貓也解釋自己並沒有不高興，雙方爭執不休，而該粉專的小編，也在該影片底下的留言處，貼出事情的經過，並說道「炸樓囉」！

女網友將事發經過貼上網，希望大家為她評評理，沒想到卻引來眾怒。(圖／翻攝自靠北熊貓2.0)

事情原由因訂餐者身上只有1千塊現金，到了樓下取餐卻發現熊貓沒有零錢可找，熊貓便要女網友至附近店家兌換，但女網友則以自己穿著睡衣為由「不方便」拒絕。熊貓則表示，「若客人每個都是使用大張的，我們做熊貓的也來不急找啊」！便對她提議對面夾娃娃店有兌幣機，但會有900多個10元你可以接受？

女網友在私人臉書上嗆網友，但最終以關版收場。（圖／翻攝自靠北熊貓2.0）

整件事引發該名女網友不滿，將整個經過發至臉書社團供大家評論，並說明自己也不願做這種事情，並希望該名外送員看到此影片，能與她道歉，最後更說道「自己頭一次遇到熊貓一肚子氣」。不少網友表示，「每個客人都買十幾塊，都拿千鈔、百鈔不就要準備很多」、「辛苦了熊貓，還要被這個客人酸真的是…」。由於熊貓粉專小編在留言串還加碼爆料，該名女網友在私人臉書的貼文抱怨「自己就是沒有百鈔，才會拿千元鈔；自己就是因為穿睡衣才叫熊貓，不然為何要叫外送」？至於她還說道自己出門就是不帶鑰匙，表明自家有外傭可以開門，隨後更嗆那些評論她的網友，會以截圖的方式控告，大家法院見！

(中時新聞網)