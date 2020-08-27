住在北市萬華區某國宅的趙姓女子，認為對門鄰居電視、講話、開關門太吵，影響她的睡眠，氣得提告請求精神賠償10萬元，要求鄰居深夜不得發出30分貝聲響。台北地院認為，該國宅隔音本來就不好，趙女又提不出鄰居長期噪音超標的證據，故判她敗訴，可上訴。

趙女提告主張，他與賴姓父子是對門鄰居，對方自2018年9月起在屋內大聲播放電視、交談聊天，且因大門損壞，開關門時摩擦地面的聲音很刺耳，卻又不修理，關門也很大聲，影響她的睡眠，侵害她居住安寧的權利，請求法院禁止賴姓父子晚間10點到隔天早上8點發出超過30分貝的聲音，並連帶賠償10萬元精神慰撫金。

賴父抗辯，他們住的地方是屋齡逾40年的國宅，隔音效果不佳，房屋面積僅9坪，在客廳看電視或談話，門外一定會聽到，並非噪音，他住了20年從來沒人反應太吵，合理居家活動應受保障，況且兒子是中度智能障礙，較難控制音量，又他是中低收入戶，無力賠償或更換大門。

趙女提出錄影檔及相片佐證，法官勘驗後，發現無法確認拍攝日期、時間，也無法具體量測音量，更無法確認聲音來源，不能作為證據；趙女另於今年1月間兩度報警求助，但第1次員警到場並未發現吵鬧情形，第2次電視聲音太大，員警勸導後立刻就改善，法官也無法據此認定賴姓父子長期侵害趙女居住安寧。

法官指出，該國宅每戶面積8.8坪，趙女與賴家人大門相對，僅隔約4公尺寬的走廊，大門內即為客廳，客廳內的活動聲音向外傳遞，缺乏緩衝空間或適當阻隔，只能說是喧囂、振動，不算噪音，另環保署規定住宅區深夜噪音上限為50分貝，但趙女未提出實際分貝數值參考，故判她敗訴。

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(中時 )