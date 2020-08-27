美國商務部以「協助大陸軍方在南海修建人工島」為由，宣佈對24家大陸企業制裁後，美國務院再宣佈對多名涉及南海人工島建設大陸公民實施簽證限制。

環球網今日引述俄羅斯衛星網消息稱，美國國務院當地時間26日宣佈，對多名涉及南海島礁建設的中國公民實施簽證限制。

但其聲明並未明確提及受限制中國公民具體人數。不過，俄羅斯衛星網消息稱，有12名中國公民被美限制入境。

此前，美國商務部新聞稿指出，美商務部長羅斯表示，「美國、中國的鄰國以及國際社會指責中國對南海的主權主張，以及為中國軍方修建『人工島』。今天被指定的這些實體在『人工島』建設中發揮了重要作用，必須被追究責任。」

美商務部新聞稿中稱，美國務院將對負責或參與南海有爭議島礁的大規模開墾、建設或軍事化工作，以及對獲取離岸資源的東南亞國家施以脅迫的陸企與個人實施簽證限制。將不允許其進入美國，其直系親屬也可能受到這些簽證的限制。

商務部將24家大陸國有企業加入了實體名單，其中包括中國交通建設公司（CCCC）的多家子公司。

(旺報 )