台中市量體最大的天橋要拆除了，豐原區圓環南路人行天橋最近掛上紅布條，預告將進行拆除工程，但未載明施工期程，用路人關心改道問題，當地居民也擔心影響安寧。建設局表示，交通維持計畫已報公路總局核定，預定下月中旬開拆，將利用夜間時間卸除主梁及墩柱，工期約7天可完成。

台中市圓環南路人行天橋，是目前台中市現存量體最大的天橋，存廢討論多年。（王文吉攝）

位於圓環南路、中正路口的人行天橋，位處通往高速公路要道，附近有瑞穗國小，當時豐原市公所考量路口大，為顧及學生安全，興建環狀天橋供行人通行，1990年完工啟用，是目前台中市現存量體最大的天橋。

因高齡長者、身障人士或推嬰兒車等民眾不便使用，圓環南路人行天橋近年使用率偏低，且遮蔽天際線，被當地居民視為鄰避設施，天橋存廢討論多年。

建設局基於還路於民趨勢，進行存廢評估，去年完成使用率調查及試辦封閉30天，結果顯示，民眾改走平面人行穿越道，普遍都能適應，決議予以拆除。但早年興建單位漏報公務設施財產，耗時1年多進行補登錄及報廢程序。

建設局表示，豐原區圓環南路人行天橋拆除工程經費524萬元，工期約需7天，其中主梁拆卸4天，之後吊運移至土資場處理，另墩柱打除需3天。天橋拆除將運用夜間10時至翌日上午6時施工，目前交通維持計畫已報公路總局核定，最快9月中旬開拆。

社皮里長涂力旋表示，天橋拆除期間鄰近學校已經開學，施工至清晨6時切勿延誤，以免影響學生通學安全。另該處路口是通往豐原鬧區及高速公路要道，務必加強夜間警示，開拆勢必產生噪音影響鄰近住戶，需事先宣導溝通。

(中時 )