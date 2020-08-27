美系外資針對聯亞(3081)出具最新研究報告指出，看好25G磊晶片將在下半年陸續進入貢獻，且2021年更可在大陸市場有明顯發揮，出貨量年增長上看5倍，將聯亞目標由236元調升到300元，評等由中立調升到加碼。

美系外資指出，市場對聯亞25G磊晶片的出貨延遲恐擔憂過頭，近期傳出10G出貨量放緩，加上大陸5G基礎設施建設延遲，恐減緩聯亞動能，惟事實剛好相反，5G網路解決方案正在朝向25G升級，將實現更快速、更大規模得數據傳輸，儘管在下半年會是一個過渡期，值得注意的是，25G相對10G，ASP直接翻倍，這意味著5G的電信建設將對聯亞帶來貢獻，因此，仍預計第三季度收入季增長15%，且9月營收將會出現明顯的成長，將目標由236元調升到300元，評等由中立調升到加碼。

美系外資指出，預計聯亞將受益於更廣泛的5G網絡建設，明年大陸將會有新的基礎建設措施、加上25G解決方案升級；以及可能會增加光收發器的本地採購，看好2021年聯亞25G出貨量年增長上看5倍，將達到2015~2016年和2018年的10G激光二極管出貨量。

在矽光計畫方面，美系外資則相對保守，外資認為，下半年400G矽光產品的出貨量可能還需要一段長時間的現場測試，預計下半年矽光收入將僅比上半年增長15%。

(時報資訊)