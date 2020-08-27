南韓央行在周四維持了基準利率0.5%不變，在房價上漲的勢頭上穩住情勢，另外由於國內新冠疫情不穩定，央行下調2020年GDP預測。

與路透26位分析師預測相一致，南韓央行將七天期回購利率保持在0.50%不變，雖然自今年以來已經下調了75個基點。央行一直處在兩難情境，一方面新冠疫情衝擊需要更多的刺激措施，但進一步的降息將鼓勵更廉價的貸款，惡化了房市的投機性投資。

市場上基本對於央行的決議反應平靜冷淡。

南韓央行也下調全年經濟預測，萎縮1.3%，而此前的預測為萎縮0.2%。通膨的預測，從0.3%上調為0.4%。南韓在第二季GDP為按季大幅萎縮3.3%，主因為出口不振。而經濟合作與開發組織(OECD)先前對南韓全年的經濟預測為萎縮0.8%，主因為南韓當時能有效地控制新冠疫情。

儘管先前已採取多項房市降溫措施，首爾公寓房價飆漲，也讓政府相關政策制定者陷入困境。當央行政策會議舉行時，政府和反對黨正在辯論新一輪追加預算案，約277兆韓元(約2338億美元)的財政刺激法案。

(時報資訊)