《金融時報》報導，消息人士透露，在美國總統川普插手之後，微軟與抖音及其中國母公司字節跳動的收購協商規模已經如「氣球般膨脹」。

報導指出，基於美中兩國之間的緊張局勢持續升高，據傳微軟當初在展開協商時，並無意對抖音進行任何大型的收購。對這個廣受歡迎的影片分享app持有少數股權，是微軟認為較為有利的選項，因為這可能讓抖音放棄目前使用的Google Cloud雲端服務，並轉向微軟的Microsoft Azure，馬上就變成微軟雲端事業最大的客戶之一。

微軟在8月2日證實有意收購抖音的美國業務，但川普隔日立刻表態，建議這家身價高達1.6兆美元的科技巨頭全面收購抖音app。抖音在美國擁有1億用戶數。川普當時在白宮記者會上表示：「我認為收購30%會讓事情變得複雜。」

《金融時報》亦報導，現在微軟也面臨其他的競購方，甲骨文即是頭號對手。銀行家與投資人也與網飛（Netflix）和推特（Twitter）接洽，但目前尚不清楚這兩家公司的意願。但無論如何，這場交易談判已經演變成一場「龐大、混亂的政治肥皂劇」。

抖音的價格估計介於200億至500億美元，最後取決於抖音最後出售哪些部分。此前媒體報導，微軟原本的出價介於100億至300億美元。金融時報援引消息人士報導，微軟拿下的交易，可能使抖音的海外業務的估值提高到800億美元。值得注意的是，雙方達成的任何協議，都有可能因華盛頓或北京當局而輕易破局。

(時報資訊)