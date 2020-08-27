美國發生非裔男子布雷克（Jacob Blake）被警方從背後連開7槍的爭議事件，NBA的公鹿隊率先發起罷賽表達抗議，而大聯盟球隊也跟進，包含同城的釀酒人也決定罷賽，今日大聯盟已有3場比賽因此延賽，大聯盟官方則發出聲明表示，會尊重球員不參與比賽的決定。

該起事件發生在威斯康辛州，與公鹿同屬密爾瓦基市的釀酒人率先表態要跟進罷賽，而對手紅人也尊重釀酒人的決定，達成罷賽共識，隨後兩隊發出共同聲明，「我們的國家正在痛苦之中，希望引起大眾對這重要事件的關注，特別是種族歧視和系統性的壓迫。」

此外水手隊是大聯盟陣中有最多黑人球員的隊伍，作客教士的比賽也延賽；另一場道奇vs.巨人也跟進罷賽行動，在3場比賽延期後，大聯盟發布聲明，「鑑於威斯康辛州的以及布雷克槍擊案發生後的痛苦，我們尊重球員不參與今晚比賽的決定。大聯盟仍為社會的變革而奮鬥並團結一致，站在消除種族主義和不公正現象那邊。」

同為非裔的紅人投手賈瑞特(Amir Garrett)在罷賽後發布推特，「為我的球隊紅人以及釀酒人感到驕傲，一起達成了罷賽的決定，我們團結在同一陣線，讓我感到自豪，我們需要變革，就是現在。」根據美媒指出，布雷克雖然雖離險境，但目前是癱瘓情況，若要再次站起來「需要奇蹟」。

(中時 )