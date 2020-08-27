據大陸中央氣象台消息，今年第8號颱風巴威已於周四（27日）早上8時30前後，在中國大陸與北韓交界的北韓平安北道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達12級（35米／秒）。預計巴威登陸後將逐漸轉為向北方偏東到東北方向移動，強度逐漸減弱，並將罕見穿越大陸東北三省，對東北糧倉帶來不利影響。

受颱風影響，中央氣象台發出今年首個颱風紅色預警訊號，遼寧大連氣象台亦在周三（26日）晚上發出暴雨紅色、大風紅色預警，並且有史以來首次發出颱風紅色預警訊號。

據中央氣象台介紹，巴威與之前幾個影響大陸的「短命」颱風不同，是典型的北上型颱風。巴威自8月22日生成後強度穩步增強，並且一路北上。巴威在8月25日增強為強颱風，不過其後進入黃海後由於海水溫度較低，強度亦有所減弱。

大陸氣象部門提醒，由於颱風影響到東北地區並不算多見，故當地的颱風防禦經驗沒有東南沿海省份充足，故要高度警惕巴威對東北三省的影響，民眾需及時關注預報預警資訊，採取相應颱風防御措施。此外，當前正值東北地區粟米、水稻灌漿及大豆穀粒的關鍵時期，也是畜牧、漁業生產的重要時期，巴威帶來的強風雨天氣將帶來不利影響。

在大連，當地氣象台連續發布颱風、暴雨及大風紅色預警後，市防汛抗旱指揮部隨後亦發布通告，宣布周四全市除搶險和民生保障人員外，所有政府機關、企事業單位、公共服務場所實行停工、停業、停市、停課。

此外，吉林長春防汛抗旱指揮部亦宣布，全市各單位除必須按時下班外，下班時間提前至中午12時，以及各中小學、幼兒園下午停課。另自中午12時起，夜市、室外旅游景區關閉，建築工地等室外作業停止施工。市民應留守家中，減少不必要的戶外活動。

(中時 )