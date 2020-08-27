TVBS民意調查中心公佈最新全台政治人物聲量調查，新北市長侯友宜以滿意度73％穩站龍頭，台中市長盧秀燕排名第七，不但是藍營唯二進入前十名的政治人物，還是唯二的女性。盧秀燕上午表示，以平常心、當參考而已，不管怎麼樣都會繼續努力；她更關心中部七縣市的議題。

TVBS進行民調，以「高雄市長補選後國內主要政治人物聲望調查」為訪問主題，深獲韓粉愛戴的前高雄市長韓國瑜，因罷免案通過回到民間，未列入這次民意調查；新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，及國民黨主席江啟臣，及不時評論時政的前總統馬英九，是目前較受到矚目的藍營政治人物。

台中市長盧秀燕在林佳龍挾帶龐大的行政資源中，意料之外當選台中市長，被藍營支持者稱為「不敗女神」，當了市長卻表現出與以往當立委時不同的風格，作風穩健，按部就班推動市政，在防疫部署中還曾經被衛福部長陳時中稱讚過。

針對TVBS民調盧秀燕排名第七。盧秀燕上午受訪時說，她以平常心當參考而已，不管怎麼樣都會繼續努力；對任何民調都尊重，當參考平常心。

媒體問盧秀燕她目前是中部的領頭羊。盧秀燕說，她更關心希望的是大家重視中部七縣市的議題；包括空汙、經濟、文化教育、交通、建設等等，大家一起更關心中部地區七縣市的議題。

媒體問盧秀燕市長是「藍營一姊」、侯友宜是「藍營一哥」，未來會不會在黨務有更進一步的合作？盧秀燕指出，上班時間黨務、政治、選舉都不回答。

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(中時 )