大陸國家統計局27日公布，7月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）5,895.1億元，年增19.6％，增速比6月加快8.1個百分點，是連續第三個月按年增長，增速逐月加快。

2020年年7月，規模以上工業企業實現利潤總額3.1兆元，年減8.1％，降幅比首6月收窄4.7個百分點。

前7個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤7838.1億元，年減23.5％；股份制企業實現利潤2.2兆元，下跌9％；外商及港澳台商投資企業實現利潤8,586.8億元，下跌3.4％；私營企業實現利潤8,883.4億元，下跌5.3％。

期內，41個工業大類行業中，12個行業利潤總額按年增加，29個行業減少。其中石油和天然氣開採業利潤下跌72.1％；汽車製造業利潤下降5.9％；石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，7月份工業企業利潤增長雖進一步加快，但上游採礦業和原材料行業累計利潤降幅仍然較大，應收帳款增速較6月有所上升，導致企業現金流壓力較大，加上國內外環境複雜嚴峻，未來利潤增長仍有一定不確定性。

(工商 )