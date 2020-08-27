捷克參議長韋德齊（Milos Vystrcil）即將率團訪台，70位歐洲議會、美國、英國、德國及法國等民主國家的國會議員共同發聲力挺；外交部對此表達由衷感謝，並將持續深化台捷雙邊合作，以利後疫情時代全球政經情勢的穩定發展。

外交部指出，捷克參議長韋德齊率團訪台獲得國際社會普遍肯定，除美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）日前公開表示支持外，歐洲議會議員翁德拉（Alexandr Vondra）及萊克斯曼（Miriam Lexmann）也共同領銜，並獲歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler)、美國重量級聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio)、德國、法國、加拿大、澳洲、英國、立陶宛、斯洛伐克及愛沙尼亞等其他68位跨國國會議員聯署發表聯合聲明，強力支持韋德齊Milos Vystrcil）率團訪問台灣，並譴責中國曾施壓已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）要求他不可訪台的蠻橫干預。

此外，歐洲議會「對中國關係代表團」團長簿帝克夫（Reinhard BUTIKOFER）亦於本月20日偕副團長史雅琪（Maria SPYRAKI）發表聯合聲明，共同支持捷克參議長訪台。該聲明指出，捷克韋德齊參議長及布拉格市長賀吉普（Zdenek HRIB）等人將於近日訪台，以完成前任參議長柯佳洛訪台的遺願。

外交部發言人歐江安說，外交部誠摯感謝捷克參議長韋德齊率團訪問台灣，並對上述70位來自世界各地民主體制國會議員的力挺展現了理念相近夥伴對民主、自由及人權等共享價值的堅持與團結，表達由衷感謝。

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(中時新聞網)