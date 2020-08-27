行政院今（27）日宣布，不當黨產處理委員會第一屆任期至本（8）月30日屆滿，行政院已派聘新一屆人事名單，委員多為第一屆團隊留任，其中指定林峯正續任主任委員，孫斌為副主任委員，許有為、林聰賢為專任委員，饒月琴、鄭雅方、張世興、李福鐘、等人為兼任委員，任期依據《黨產條例》規定為4年。

行政院發言人丁怡銘表示，第二屆委員除兼任委員沈伯洋因為教學研究不克留任，故不續聘外，其餘多為續任委員。其中專任委員林聰賢與兼任委員賴瑩真為新上任，林聰賢曾在台灣高等法院台中分院及新竹地方法院擔任公設辯護人，於中原大學及台灣大學任教，並歷任法扶新北分會執行秘書、副執行長；賴瑩真現為浩恆國際法律事務所主持律師，並擔任國家文化藝術基金會監事、台北市婦女新知協會常務監事、台北市政府教師申訴評議委員會委員，下一階段的黨產會將借重兩位委員長才，加強向社會說明黨產清理並非清算，而是建立政黨公平競爭、健全自由民主運作的必要路徑。

丁怡銘表示，第一屆委員從無到有，奠定了黨產會的基礎，開啟了轉型正義的第一哩路，也與國史館、國發會檔案管理局以及眾多中央、地方機關合作，發掘了過去「國產變黨產」、「民產變黨產」等許多不為人知的歷史；黨產會成立至今四年來，也已作成應返還國家的處分金額總計約768億。

丁怡銘指出，由於黨產會自成立以來所做的相關處分，尚有多數案件仍在訴訟程序中，而過去政黨透過各種方式從國家及人民身上不當取得財產，黨產會的調查工作也仍在進行中，黨產會未來的任務將更加繁重，必須透過委員的專業能力，繼續執行不當黨產的調查、返還、追徵、權利回復等法定任務，該是人民的財產就還給人民，該是國家的財產就還給國家。

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(中時新聞網)