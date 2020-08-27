嘉義縣前汪姓議員被檢舉以人頭詐領議員助理費約300萬餘元，法務部廉政署及嘉義地檢署26日搜索前議員汪志敏、已故鄭姓助理、汪之龍助理等3人的住處，傳喚汪志敏夫妻及相關證人共7人，訊後依涉嫌貪汙罪將汪志敏夫妻各交保20萬元，其餘5人飭回。

汪志敏的手機未接，設在嘉義市的服務處電話也沒有人接聽。

嘉檢檢察官陳睿明及駐廉政署檢察官蔡佰達、范家振指揮專案小組調查，第16、17屆縣議員汪志敏及妻子鄭玲玲利用職務上詐取財物，利用其胞弟汪之龍、妻妹鄭芳芳（已故）當人頭助理，鄭芳芳自2009年7月起至2011年6月31日止、汪之龍自2011年7月起至2014年12月31日止，向縣議員申請助理薪資、春節慰勞金等共約300多萬元。

汪志敏、鄭玲玲、汪之龍（現任阿里山鄉代表會副主席）及相關證人後，事證明確，認為汪志敏夫妻涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物罪、刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，汪之龍涉犯刑法第214條之使公務員登載不實罪嫌，涉嫌重大，但無羈押之必要。

(中時 )