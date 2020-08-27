引發蓋牌爭議的彰化萬人血清抗體檢測報告今公開，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，研究時發現18名確診者全產生具保護力的中和抗體，但其他4841受檢中，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，其中僅4人產生中和抗體，即曾感染者只4人，陽性率萬分之8.3，顯示在最容易感染的族群都只有萬分之8.3，民眾在社區中是相當安全的。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，直到八月十二日為止，完成所有檢測，對象分成確診個案與四大目標群體，18個經過指揮中心確診為病人者，這18人都有產生具有保護力的中和抗體，這對疫苗研發是很正面的訊息。尤其間隔一百天後都還有中和抗體的保護效果。

葉彥伯說，研究針對今年二到三月高峰期，總共有4841人，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，其中只有4人產生中和抗體，確定有感染者只有4人，陽性率只有萬分之8.3，在最容易感染的族群都只有萬分之八點三，印證一般民眾在社區中相當安全。

其次是二、三月高峰最容易感染的一群人，包含確診個案的接觸者，特別是白牌計程車司機的接觸者，還有從歐美回來的居家檢疫者、醫護人員、抽血檢測來看看是否曾經感染過，最後用來推估，這群風險最高最容易感染的人陽性率是多少。

為何要選上述者？葉彥伯說主要原因是因為台灣病例很少、感染率很低，這是全國共識，一般民眾不需要檢測，如果檢測結果都很低，顯示社區很安全，大家不用擔心，這是我們疫情指揮中心和彰化衛生局憑著專業繼續守好就好，如果發現陽性個案，就會採用陳秀熙設計的溯源追蹤系統，看看感染途徑與風險為何。

葉彥伯表示，調查鎖定四大目標族群，分為居家感染者、接觸者、長照機構、醫療機構，我們都會先說明檢測目的是什麼，並詢問意願、徵求同意後，給予時間地點。

他強調，會核對所有的名冊，也會填寫同意書，也有抽血團隊，由彰化醫檢師公會來協助。總共76個場域，安排在萬人健檢、衛生所等場所進行抽血。最後檢體也全部收到衛生局，有檢體有同意書，一一建檔案後在來比對。都要在很短的兩個月時間內完成。

(中時 )