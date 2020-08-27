金馬影帝李康生，堪稱國際名導蔡明亮的「御用男主角」，而他曾有所顧忌而拒絕蔡明亮邀約演出鍾馗，這次卻打破底限，在恐怖片《馗降：粽邪2》中，親自跳鍾馗，但其實他多年來罹患歪脖怪病加上小中風，不但扛鍾馗的30公斤官服不容易，更難的是，從蔡明亮導演的電影轉換過來，還在跳鍾馗時遭遇詭異怪事，讓李康生直言「很多鐵齒的人下場都不好」。

李康生難得跳出蔡明亮電影，接演《馗降：粽邪2》，他接受《鏡週刊》採訪，表示這次應該是他從影30年來台詞最多、最累的演出，扮演鍾馗乩身要穿30公斤服裝，還要記住大量台語符咒，更有壓力的，是「跳鍾馗」在民俗中有相當多禁忌，李康生坦言接到邀約後有上網看了真時「跳鍾馗」的影片，搜尋相關的說法，沒弄好的後果會出人命，因此他遲遲不敢回監製電話，最後是監製拿他名字問鍾馗，得到5個聖筊，才讓李康生覺得「難到是命中注定？」，才點頭答應演出。

而拍這部片時，還真的發生難以理解的事情，李康生表示知道禁忌很多，所以上臉(畫上跳鍾馗妝容)後，他會格外保持安靜乖巧，連話都不敢說，但開拍跳鍾馗那段戲時，當天不知為何風特別大，數度中斷拍攝，雖然他沒動，但身旁工作人員因為移燈問題大小聲呼喊，李康生因此鬆懈下意識回頭查看，「當場就暈眩，整個就快不行」，後來導演問了師姐，師姐表示李康生是「被(無形靈體)認出來了」。

而除了他，其他工作人員也有狀況，李康生說拍戲通常會拜拜，劇照師更是規定一定要拜拜，但劇照師有一天忘記做這件事，開拍時「他就當場暈倒然後送醫院」，李康生勸眾人真的不要太鐵齒「很多鐵齒的人下場都不好」，他也透露自己雖然八字重，但不代表他不會怕，這回拍戲，劇組曾到猛鬼飯店取景，廁所距離拍攝地點好幾百公尺，又都是夜戲，可他有「偶包」不會說自己去上廁所會怕，就換個方式跟大家說自己八字重，「大家想要上廁所跟我走」，得到人壯膽同行。

(中時新聞網)