過去一度被視為大陸女鞋龍頭的台資「達芙妮國際」25日公布今年上半年財報，受到新冠肺炎疫情影響，營收僅為2.12億港元，年減85%，虧損金額高達1.41億港元；累計過去5年共大虧將近40億港元（約新台幣150億元）。該公司宣布，將徹底退出包含大陸、台灣中高檔品牌的實體零售業務，並關閉旗下所有其它品牌銷售點。

綜合媒體報導，達芙妮表示，營業額大幅下滑，主要是受到新冠肺炎疫情影響，大量關店以及民眾消費力下滑。2020年上半年，該集團已關閉132個銷售點。

面臨持續虧損、門市銳減的窘境，達芙妮國際也在尋求轉變。對於未來發展規劃，該公司指出，將繼續進行「輕資產」業務模式的戰略轉型，並關閉旗下所有其他品牌業務銷售點。目前達芙妮國際所剩店鋪均爲核心品牌業務，但是大陸業界專家指出，對企業而言，轉型是一個很複雜的課題，目前來看，「輕資產」模式無法挽救達芙妮的頹勢，他認為，達芙妮需要在營銷和產品等方面作出系統性深刻變革。

達芙妮國際於1990年創立，主要從事製造和銷售女鞋，堪稱是大陸一代鞋王，SHE、全智賢等知名明星都曾為其代言，1995年在港交所上市。2012年巔峰時期，達芙妮共有6881家門市，至今僅剩293家，已經關閉6千家以上；光是去（2019）年，達芙妮的門市總數就從2820家大幅下滑至425家，平均一天關閉6家門市。

達芙妮國際已連續5年陷入虧損。2015年虧損3.79億港元，而在隨後2016至2019年，達芙妮國際分別虧損8.19億港元、7.34億港元、9.94億港元、10.7億港元，共計虧損近40億港元。

達芙妮國際股價昨天（26日）一度暴跌18%，收盤下跌9%。今天早盤最多下跌4%，目前跌約1%，暫報0.186港元。

(中時新聞網)