清華大學一名黃姓男大生，今年2月到交通大學圖書館念書時，看見一位長髮飄逸的女學生，他竟壓抑不住興致，在她後方手淫，還將精液甩到女生的外套帽子上。黃男到案時承認犯行，法官依毀損罪判拘役30日，易科罰金3萬元。

判決書指出，目前就讀交通大學的受害正妹，今年2月13日下午在圖書館5樓讀完書要準備離開，拿起外套發現上面沾有黏稠的乳白色液體，還有怪味，當下直覺遭人噴精，嚇得馬上報警。

警方根據監視錄影畫面及圖書館刷卡資料，鎖定嫌疑人是清大黃姓男學生，通知他到案說明。黃男坦承當天下午刷清大學生證進入交大圖書館5樓，隨機開始尋找對象，看見長髮飄飄、身材苗條的交大被害女學生後，選擇坐她後方的位子手淫，接著走向女學生位子，將精液甩在掛於椅背的外套帽子上。

該名女學生事後感到相當厭惡，不再穿那件外套，堅持拒絕與黃男和解。新竹法官認為，黃男明知一般女子衣物如遭人沾染狀似男子精液的液體，會引起他人側目，此舉觸犯公然侮辱罪及毀損罪，因此依毀損罪判拘役30日，得易科罰金3萬元。

黃男到案後對檢警表示，會做出這種事是為了滿足性慾，明知不法，仍無法控制自己。

(中時新聞網)