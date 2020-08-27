靜宜大學「泰北國際志工團」過去都會前往泰北服務，今年受新冠肺炎疫情影響，無法出國，他們將原先規畫內容改以線上課程方式建置於雲端，提供給泰國當地中學教師做為教學使用。

團隊過去前往泰國學校，提供當地教師華語文及電腦資訊應用等教學知能相關培訓，並配合當地學童需求，進行基礎華語文、衛教觀念及藝術培力等主題課程，協助學童養成正確的觀念，促進其潛能開發，提升學習興趣及成就。

此外團隊也與校內師資培育中心合作，延攬具專業師培教育背景的學生加入服務行列，大幅提升整體團隊華語文授課的能量。

近年團隊規畫社區訪視及在地組織交流活動，並評估當地咖啡產業發展，嘗試為當地建立公平貿易咖啡產銷機制。服務結束後，團隊攜帶當地栽種的咖啡豆回國進行烘焙研磨，再由師生共同設計創作濾掛式公益咖啡進行義賣，銷售所得用來採買民生物資，於訪視當地社區時資助提供給社區內的弱勢家庭。

今年因為欲新冠肺炎疫情，團隊改以線上課程的方式進行服務，並因應學員的年級不同，設計不同階層的主題式課程，從華語文基礎正音、簡易色彩學搭配學水果，到進階字詞句練習、環境議題等課程，並將這些內容建置於雲端，提供當地學校教學使用。

團員表示，今年收到當地學校校長的訊息：「開學了！很想念大家！在這下雨的季節特別想念。」雖然僅是短短幾個字，但深深感受校長對團隊的思念，過去在當地長期的深耕服務，不僅對學校師生產生一定的影響，也培養出彼此深厚的感情，就像家人般互相關心並適時給予協助。

今年受疫情影響，青年海外志工出國服務受到限制，惟未來如疫情趨緩無安全疑慮後，青年署仍歡迎與這些志工一樣充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，可上教育部青年署網站或青年海外和平工作團網站查詢。

(中時 )