全球數位儲存媒體領導品牌創見資訊推出全新CFexpress 820 Type B記憶卡，搭載PCle傳輸介面，傳輸速度每秒高達1,700MB，具備最大512GB的儲存容量，效能優越，且穩定性高，亦可向下相容於特定XQD攝錄影器材。CFexpress 820 Type B記憶卡在儲存空間與速度上的優勢成為高階數位影像市場中儲存方案的最佳選擇，輔助專業人士締造優異的影像拍攝表現。

創見CFexpress 820 Type B記憶卡是專門提供給高階單眼相機和錄影機所使用，讀寫速度分別可高達每秒1,700MB和 1,300MB。飆速快感讓專業人士不管是高速連拍RAW照片，或是錄製4K超高畫質影片，皆可順暢紀錄。

創見CFexpress 820 Type B記憶卡提供512GB和256GB兩種儲存容量，讓專業人士在高速連拍情況下仍可儲存大量RAW照片與高畫質影像，盡情捕捉精彩畫面，揮灑創意，不受容量的束縛。

創見CFexpress 820 Type B記憶卡皆經過嚴格的環境測試，穩定耐用，在-10°C～70°C的極端環境下仍能正常運作，適合野外拍攝或是運動賽事等長時間的戶外活動，傳輸速度與品質效能絲毫不受影響。

創見RecoveRx資料復原軟體具備簡單的操作介面，能輕鬆修復照片、文件、音樂、影片等數位檔案。只要將記憶卡連到電腦，再執行RecoveRx，透過幾個簡單步驟，就能將檔案自動救援到其他位置，找回不小心刪除的寶貴資料。創見CFexpress 820 Type B記憶卡提供512GB與256GB容量，並享有五年終身有限保固服務。

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