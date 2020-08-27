高雄金馬賓館當代美術館27日表示，隨著藝Fun券2.0開放登記，經由招標，向高雄都發局取得經營權的金馬賓館當代美術館，加大力道，持續推廣高雄藝文觀光，除了每週四學生免費入館，還邀請國際知名藝術家宮津大輔以數位講座方式，透過線上講座，希望能夠打破框架，拉近當代藝術與生活的距離。

金馬賓館當代美術館指出，全館都可使用藝Fun券，購買一張門票入館，可參觀4場展覽，包括一樓最具人氣知名度的常設展，分別為來自美國加州「光線與空間運動」（Light and Space Movement）最具代表性的先驅藝術家 James Turrell的「科林斯運河」、香港藝術家伍韶勁（Kingsley Ng）水線裝置「過渡」、以及台灣紀錄片導演陳普策劃展出「檔案室」（Archive）。

該館表示，館內特展還有具體派藝術大師嶋本昭三的《跨越藝術邊界》、日本傳奇工薪收藏家宮津大輔的《25 年錄像收藏展／ 東亞與東南亞的境遷信號》、當代金工藝術家謝旻玲的《相生》特展。

金馬賓館當代美術館說，參與展出的藝術家謝旻玲，日前更親自更新主展品「不虛」裝置內容，透過花藝演繹作品的細微生命力，營造夏日生機盎然的視覺氛圍，使人如置身森林的放鬆自在。

該館指出，受限於新冠疫情影響，日本傳奇工薪收藏家宮津大輔本人雖暫時無法來台，為展覽宣傳，卻也透過分享新書《當代藝術經濟學Ⅱ》中的觀點，傳遞他收藏展出錄像藝術的初衷。

他在書中表示，當代藝術的創作形式，受到人工智慧和數位裝置影響，已經有越來越多創作內容，以數位方式呈現，甚至可說是未來發展的重要趨勢之一，其中，不乏具藝術價值的錄像影音作品，如不能被好好收藏保存，或許人類從未來回首時，會有一段藝術史的空白也說不定，期待錄像藝術受到更多重視。

(工商 )