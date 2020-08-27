集保結算所今（27）日表示，ESG責任投資已成為全球投資顯學，順應此一趨勢，集保結算所於近日宣布，已與全球4大ESG研究機構：富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics達成合作，於公司投資人關係整合平台（IR平台），推出全球第一個多元ESG資訊及責任投資服務，可便利投資人將ESG納入投資流程。機構投資人亦可參考ESG資訊，與被投資公司就ESG議題進行關注、對話及互動，藉此改善臺灣公司ESG表現，提升我國資本市場吸引力。

集保結算所總經理朱漢強表示，今年在疫情影響下，國內資本市場反而有出乎預期的表現，除了持續吸引資金流入外， ESG ETF等相關商品亦不斷推出，顯示ESG投資已經成為市場主流策略之一。朱漢強指出，配合金管會「永續金融」、「綠色金融行動方案」等規劃方向，期盼透過國際合作提供國內投資人多元ESG資訊及工具，推動國內機構投資人落實責任投資。

集保結算所經理汪明琇表示，投資人可運用平台，瀏覽臺灣上市（櫃）前400大公司的ESG評分表現，作為投資參考；上市(櫃)公司亦可利用平台追蹤、管理自身之ESG評分表現，並作為改善資訊揭露的依據。

集保結算所IR平台透過與主要國際ESG研究機構合作，繼今年6月開放上市（櫃）公司、於近日開放投資人使用後，已經成為國內最主要的ESG資訊平台。未來期待能以此為基礎，打造臺灣的ESG對話互動與責任投資生態系，達成整體市場永續共榮的願景；了解更多資訊，可瀏覽（https://irplatform.tdcc.com.tw/ir/zh/）。

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