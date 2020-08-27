中國大陸藝人周韋彤，由於甜美的臉蛋神似林志玲，再加上火辣傲人的身材，讓他有著「陸版林志玲」的稱號，而她近日在直播中自爆曾經遭一線男歌手欺騙感情的故事，之後甚至還發現她劈腿「小王」，講到激動時甚至淚灑直播台，讓不少網友看了心疼不已。

周韋彤在日前的直播中，自爆曾經有個一線男歌手對她展開猛烈追求，她在感動之餘就與他交往。結果交往後發現，該名男歌手竟然背著他劈腿，劈腿對象甚至不是女性，而是一位與他同居甚久的男性。

講到後面時，甚至當著直播的觀眾前面淚崩，讓不少網友心疼不已。而也有網友出來爆料，表示自己幾年前的確聽過周韋彤因為一段感情的失敗，而罹患上憂鬱症無法工作，該名網友甚至透漏這位「一線男歌手」的身分線索，分別是「與周韋彤曾經合作過」、「商演價碼人民幣100萬元起跳」、「曾經是綜藝節目《中國好聲音》導師」。

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(中時新聞網)